Локомотив
Лига Европы
Лацио
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Бека-Бека, Смолов и Анджорин выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Лацио»
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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Локомотив» и «Лацио». Игра пройдет в Риме, начало – в 22:00 по московскому времени.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Бека-Бека, Куликов, Марадишвили, Жемалетдинов, Анджорин, Смолов.
- «Локомотив» занимает третье место в группе Е. В первом туре он сыграл вничью с «Марселем».
- «Локомотив» и «Лацио» дважды играли в Кубке обладателей кубков – обе игры завершились вничью (0:0 и 1:1).
Прогноз на матч «Лацио» – «Локомотив»
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