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Бека-Бека, Смолов и Анджорин выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Лацио»

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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Локомотив» и «Лацио». Игра пройдет в Риме, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Бека-Бека, Куликов, Марадишвили, Жемалетдинов, Анджорин, Смолов.

  • «Локомотив» занимает третье место в группе Е. В первом туре он сыграл вничью с «Марселем».
  • «Локомотив» и «Лацио» дважды играли в Кубке обладателей кубков – обе игры завершились вничью (0:0 и 1:1).

Прогноз на матч «Лацио» – «Локомотив»

Где смотреть матч «Лацио» – «Локомотив»

Матч завершен
Лацио
Рим
Башич 13'
Патрик 38'
2:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
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Источник:
УЕФА
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