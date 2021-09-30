Бека-Бека, Смолов и Анджорин выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Лацио»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Локомотив» и «Лацио». Игра пройдет в Риме, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Бека-Бека, Куликов, Марадишвили, Жемалетдинов, Анджорин, Смолов.

«Локомотив» занимает третье место в группе Е. В первом туре он сыграл вничью с «Марселем».

«Локомотив» и «Лацио» дважды играли в Кубке обладателей кубков – обе игры завершились вничью (0:0 и 1:1).

Прогноз на матч «Лацио» – «Локомотив»

Где смотреть матч «Лацио» – «Локомотив»