Лига Европы: где смотреть матч «Лацио» – «Локомотив», 30 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Локомотив» пока не проиграл ни одного матча в сезоне. Сейчас он на третьем месте в РПЛ с четырьмя победами и пятью ничьими, пропустил меньше всех в лиге.

В первом туре ЛЕ «Локомотив» сыграл вничью 1:1 с «Марселем».

«Лацио» – на шестом месте в Серии А с 11 очками. Перед игрой с «Локо» «Лацио» выиграл 3:2 у «Ромы» в римском дерби.

В стартовом матче ЛЕ «Лацио» уступил в гостях «Галатасараю» из-за ошибки вратаря Стракоши.

Лига Европы: прогноз на матч «Лацио» – «Локомотив», 30 сентября 2021 года