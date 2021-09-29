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Лига Европы: где смотреть матч «Лацио» – «Локомотив», 30 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
2 часа назад
Во втором туре Лиги Европы «Лацио» примет «Локомотив» в Риме. Матч пройдет 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.
Начало прямой трансляции на телеканале «Матч ТВ» – в 21:45.
«Локомотив» пока не проиграл ни одного матча в сезоне. Сейчас он на третьем месте в РПЛ с четырьмя победами и пятью ничьими, пропустил меньше всех в лиге.
В первом туре ЛЕ «Локомотив» сыграл вничью 1:1 с «Марселем».
«Лацио» – на шестом месте в Серии А с 11 очками. Перед игрой с «Локо» «Лацио» выиграл 3:2 у «Ромы» в римском дерби.
В стартовом матче ЛЕ «Лацио» уступил в гостях «Галатасараю» из-за ошибки вратаря Стракоши.
Лига Европы: прогноз на матч «Лацио» – «Локомотив», 30 сентября 2021 года
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