Лига Европы: прогноз на матч «Лацио» – «Локомотив», 30 сентября 2021 года

В втором туре Лиги Европы «Локомотив» сыграет на выезде против «Лацио». Матч состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Лацио» – 1,38

Ничья – 5,65

Победа «Локомотива» – 9,9

«Локомотив» и «Лацио» встречались в полуфинале Кубка Кубков-1998/99. В двух матчах было две ничьи (1:1, 0:0), «Лацио» вышел в финал по правилу выездного гола и затем выиграл турнир.

«Лацио» в этой игре не поможет Дзакканьи. У «Локомотива» травмированы Зе Луиш и Антон Миранчук, под вопросом участие Рыбуса и дисквалифицирован Тикнизян.

Лига Европы: где смотреть матч «Лацио» – «Локомотив», 30 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция