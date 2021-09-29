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Лига Европы: прогноз на матч «Лацио» – «Локомотив», 30 сентября 2021 года
2 часа назад
В втором туре Лиги Европы «Локомотив» сыграет на выезде против «Лацио». Матч состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Лацио» – 1,38
- Ничья – 5,65
- Победа «Локомотива» – 9,9
«Локомотив» и «Лацио» встречались в полуфинале Кубка Кубков-1998/99. В двух матчах было две ничьи (1:1, 0:0), «Лацио» вышел в финал по правилу выездного гола и затем выиграл турнир.
«Лацио» в этой игре не поможет Дзакканьи. У «Локомотива» травмированы Зе Луиш и Антон Миранчук, под вопросом участие Рыбуса и дисквалифицирован Тикнизян.
Лига Европы: где смотреть матч «Лацио» – «Локомотив», 30 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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