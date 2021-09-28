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«Атлетико» победил «Милан» после гола на 90+4 минуте. «Ливерпуль» забил пять голов «Порту»
вчера, 23:59
Завершились матчи второго тура Лиги чемпионов в группе В:
- С 29-й минуты «Милан» играл в меньшинстве: за две желтые карточки удалился Франк Кессье. Это его первое удаление с 2016 года.
- Рафаэль Леау забил первый домашний гол «Милана» в Лиге чемпионов с 2013 года. Последним был Робиньо.
- Победный гол за «Атлетико» забил Луис Суарес с пенальти на 90+4 минуте.
«Шахтер» третий раз подряд сыграл с «Интером» 0:0. Аллер забил за «Аякс» пятый гол в двух матчах
- Мохамед Салах – третий африканский игрок, который забил в Лиге чемпионов 30+ голов (31). Эту отметку прошли Самуэль Это’О (30) и Дидье Дрогба (44).
- Хендерсон стал 27-м игроком «Ливерпуля», который провел за клуб 400 матчей. И первым с таким показателем после Стивена Джеррарда, который превзошел эту цифру в 2007 году.
- «Ливерпуль» выиграл два матча из двух и лидирует в группе.
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