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«Шахтер» третий раз подряд сыграл с «Интером» 0:0. Аллер забил за «Аякс» пятый гол в двух матчах
вчера, 21:37
- «Интер» ни разу не проиграл «Шахтеру» за шесть последних матчей – три ничьих и две победы.
- «Интер» и «Шахтер» были соперниками по группе в Лиге чемпионов прошлого сезона. Оба матча завершились со счетом 0:0.
- «Интер» и «Шахтер» проиграли стартовые матчи в группе и за два тура не забили ни одного гола.
В другом матче «Аякс» победил «Бешикташ» и лидирует в группе С:
- Один из голов забил Себастьян Аллер. Это его пятый мяч за два тура. Он лучший бомбардир этого сезона и первый игрок, который забил пять голов в двух подряд дебютных матчах.
- Из-за травм за «Бешикташ» не сыграли 11 футболистов. Это второе поражение команды в ЛЧ подряд.
- Статистика ударов – 23:4. «Бешикташ» ни разу не пробил в створ. «Аякс» забил минимум по голу в девятом матче подряд во всех турнирах.
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