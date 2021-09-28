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#Лига чемпионов #Аякс #Интер #Шахтер #Бешикташ

«Шахтер» третий раз подряд сыграл с «Интером» 0:0. Аллер забил за «Аякс» пятый гол в двух матчах

вчера, 21:37
  • «Интер» ни разу не проиграл «Шахтеру» за шесть последних матчей – три ничьих и две победы.
  • «Интер» и «Шахтер» были соперниками по группе в Лиге чемпионов прошлого сезона. Оба матча завершились со счетом 0:0.
  • «Интер» и «Шахтер» проиграли стартовые матчи в группе и за два тура не забили ни одного гола.
Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:0
Матч завершен
Интер
Милан

В другом матче «Аякс» победил «Бешикташ» и лидирует в группе С:

  • Один из голов забил Себастьян Аллер. Это его пятый мяч за два тура. Он лучший бомбардир этого сезона и первый игрок, который забил пять голов в двух подряд дебютных матчах.
  • Из-за травм за «Бешикташ» не сыграли 11 футболистов. Это второе поражение команды в ЛЧ подряд.
  • Статистика ударов – 23:4. «Бешикташ» ни разу не пробил в створ. «Аякс» забил минимум по голу в девятом матче подряд во всех турнирах.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Матч завершен
Аякс
Амстердам
Бергейс 17
Аллер 43
2:0
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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