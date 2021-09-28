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#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

Лига чемпионов: прогноз на матч «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года

14 минут назад

29 сентября в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет в «Мальме» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Что нужно знать об этой встрече:

Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года

Котировки букмекеров:

  • Победа «Зенита» – 1.58.
  • Ничья – 4.30.
  • Победа «Мальме» – 5.80.
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Источник:
Гол
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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года
Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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