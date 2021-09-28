Лига чемпионов: прогноз на матч «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года

29 сентября в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет в «Мальме» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Что нужно знать об этой встрече:

Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года

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