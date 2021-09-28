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Лига чемпионов: прогноз на матч «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года
14 минут назад
29 сентября в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет в «Мальме» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Что нужно знать об этой встрече:
Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года
Котировки букмекеров:
- Победа «Зенита» – 1.58.
- Ничья – 4.30.
- Победа «Мальме» – 5.80.
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