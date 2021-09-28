Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

29 сентября «Зенит» примет «Мальме» на своем поле в рамках матчах второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Матч ТВ» покажет этот матч в прямом эфире. Прямая трансляция начнется в 19:15 по московскому времени – она стартует со студии.

В первом туре ЛЧ «Зенит» уступил «Челси» со счетом 0:1. «Мальме» же проиграл «Ювентусу» крупнее – 0:3.