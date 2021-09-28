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#Зенит #Лига чемпионов #Мальме

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года

29 минут назад

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» сыграет с «Мальме». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. И покажет ее «Матч ТВ»:

Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Мальме», 29 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Матч начнется в 19:45 по московскому времени. Для них это будет первая очная встреча в истории.

Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Мальме
Мальме
Источник:
Гол
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