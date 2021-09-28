Месси – в стартовом составе «ПСЖ» на матч против «Манчестер Сити»

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» проведут матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет на «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш, Эррера, Верратти, Гуйе, Месси, Мбаппе, Неймар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Б. Силва, Родри, Де Брюйне, Марез, Стерлинг, Грилиш.

Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионов в матче против «Брюгге». Он вышел в стартовом составе, провел всю игру на поле, но не отметился результативными действиями.

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма впервые сыграет в Лиге чемпионов. Ему 22 года.

После первого тура «ПСЖ» занимает второе место в группе А. Он никогда не выигрывал Лигу чемпионов, главное достижение – финал-2020.