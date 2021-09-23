Наполи
Серия А
ПСЖ
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#Наполи #ПСЖ #Серия А

У «Наполи» 15 очков в 5 матчах. Только у одной команды из остальных лиг топ-5 100-процентный результат по очкам на старте сезона – у «ПСЖ»

вчера, 22:09

«Наполи» в пятом туре Серии А разгромил «Сампдорию» – 4:0. Таким был этот матч:

Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:4
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Осимхен 10
Руис 39
Осимхен 50
Зелински 59
  • «Наполи» одержал пятую победу в пяти матчах на старте сезона.
  • «Наполи» вновь забрался на первое место.
  • Разница забитых и пропущенных голов – 14:2.
  • Если брать топ-5 лиг, то (кроме «Наполи») только у «ПСЖ» 100-процентный результат на старте сезоне – 21 очко после 7 туров.
Источник:
Гол
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Антон Вахрушев
35 минут назад

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...

Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче

теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот

king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто

он, я бы его сейчас отблагодарил.

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