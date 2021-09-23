Наполи
Серия А
ПСЖ
У «Наполи» 15 очков в 5 матчах. Только у одной команды из остальных лиг топ-5 100-процентный результат по очкам на старте сезона – у «ПСЖ»
вчера, 22:09
«Наполи» в пятом туре Серии А разгромил «Сампдорию» – 4:0. Таким был этот матч:
- «Наполи» одержал пятую победу в пяти матчах на старте сезона.
- «Наполи» вновь забрался на первое место.
- Разница забитых и пропущенных голов – 14:2.
- Если брать топ-5 лиг, то (кроме «Наполи») только у «ПСЖ» 100-процентный результат на старте сезоне – 21 очко после 7 туров.
Комментарии (1)
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35 минут назад
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Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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