«Зенит» победил «Рубин». Слуцкий за 15 минут получил две желтые карточки и удалился

Матч начался с минуты молчания из-за стрельбы в Пермском университете, где погибли шесть человек.

В прошлом сезоне «Зенит» ни разу не выиграл у «Рубина». Последний раз «Зенит» побеждал в 2019 году.

Нападающий Артем Дзюба сделал дубль – это его первые голы в РПЛ. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата (20 мячей).

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во втором тайме получил две желтые карточки за 15 минут и удалился.

«Зенит» набрал 20 очков и лидирует в РПЛ. Он ни разу не проигрывал в этом сезоне.

В девятом туре «Рубин» сыграет против «Динамо» (26 сентября), «Зенит» – против «Крыльев Советов» (25 сентября).

Турнирная таблица РПЛ