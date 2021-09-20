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«Зенит» победил «Рубин». Слуцкий за 15 минут получил две желтые карточки и удалился
59 минут назад
Матч начался с минуты молчания из-за стрельбы в Пермском университете, где погибли шесть человек.
- В прошлом сезоне «Зенит» ни разу не выиграл у «Рубина». Последний раз «Зенит» побеждал в 2019 году.
- Нападающий Артем Дзюба сделал дубль – это его первые голы в РПЛ. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата (20 мячей).
- Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во втором тайме получил две желтые карточки за 15 минут и удалился.
- «Зенит» набрал 20 очков и лидирует в РПЛ. Он ни разу не проигрывал в этом сезоне.
В девятом туре «Рубин» сыграет против «Динамо» (26 сентября), «Зенит» – против «Крыльев Советов» (25 сентября).
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