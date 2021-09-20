РПЛ
ЦСКА
Спартак
Матч ЦСКА – «Спартак» начнется с минуты молчания из-за стрельбы в Перми, где погибли восемь человек
3 часа назад
20 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче восьмого тура РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.
Этот матч, как и другие в восьмом туре, начнется с минуты молчания в честь погибших в Пермском университете – там произошла стрельба, которую открыл студент Тимур Бекмансуров.
Во время задержания Бекмансуров был ранен и погиб [UPD: ТАСС пишет, что он жив, но находится в тяжелом состоянии].
В Пермском крае отменены занятия во всех учебных заведениях.
РПЛ и сборная России выразили соболезнования из-за стрельбы в Пермском университете
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые