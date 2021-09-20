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#РПЛ #Спартак #ЦСКА

Матч ЦСКА – «Спартак» начнется с минуты молчания из-за стрельбы в Перми, где погибли восемь человек

3 часа назад

20 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче восьмого тура РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Этот матч, как и другие в восьмом туре, начнется с минуты молчания в честь погибших в Пермском университете – там произошла стрельба, которую открыл студент Тимур Бекмансуров. 

Во время задержания Бекмансуров был ранен и погиб [UPD: ТАСС пишет, что он жив, но находится в тяжелом состоянии].

В Пермском крае отменены занятия во всех учебных заведениях.

РПЛ и сборная России выразили соболезнования из-за стрельбы в Пермском университете

ЦСКА
Москва
-:-
Спартак
Москва
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РПЛ
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