Матч ЦСКА – «Спартак» начнется с минуты молчания из-за стрельбы в Перми, где погибли восемь человек

20 сентября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче восьмого тура РПЛ. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Этот матч, как и другие в восьмом туре, начнется с минуты молчания в честь погибших в Пермском университете – там произошла стрельба, которую открыл студент Тимур Бекмансуров.

Во время задержания Бекмансуров был ранен и погиб [UPD: ТАСС пишет, что он жив, но находится в тяжелом состоянии].

В Пермском крае отменены занятия во всех учебных заведениях.

РПЛ и сборная России выразили соболезнования из-за стрельбы в Пермском университете