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РПЛ и сборная России выразили соболезнования семьям пострадавших в стрельбе в Пермском университете

3 часа назад

20 сентября в Пермском университете произошла стрельба. Тимур Бекмансуров застрелил восемь человек, еще 24 – пострадали. Сам Бекмансуров при задержании был ранен и умер [UPD: ТАСС пишет, что он жив, но находится в тяжелом состоянии].

Бекмансуров был студентом Пермского вуза. Перед стрельбой он оставил сообщение в социальных сетях, в котором рассказал о подготовке к ней. 

В Пермском крае отменены занятия во всех учебных заведениях. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек.

Сборная России по футболу и РПЛ выразили соболезнования семьям погибших: «Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Скорбим вместе со всей страной».

  • В мае-2021 в Казани в гимназии произошла стрельба, которую устроил бывший ученик – девять погибших и 23 пострадавших.
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Источник:
Гол.ру
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