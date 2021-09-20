РПЛ и сборная России выразили соболезнования семьям пострадавших в стрельбе в Пермском университете

20 сентября в Пермском университете произошла стрельба. Тимур Бекмансуров застрелил восемь человек, еще 24 – пострадали. Сам Бекмансуров при задержании был ранен и умер [UPD: ТАСС пишет, что он жив, но находится в тяжелом состоянии].

Бекмансуров был студентом Пермского вуза. Перед стрельбой он оставил сообщение в социальных сетях, в котором рассказал о подготовке к ней.

В Пермском крае отменены занятия во всех учебных заведениях. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек.

Сборная России по футболу и РПЛ выразили соболезнования семьям погибших: «Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Скорбим вместе со всей страной».