Артем Дзюба
РПЛ
Зенит
Рубин
Дзюба сделал дубль против «Рубина». Это его первые голы за восемь туров
2 часа назад
Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» на матч восьмого тура РПЛ против «Рубина». На 24-й минуте он забил гол после паса Клаудиньо, на 42-й – сделал дубль.
Для Дзюбы эти голы стали первыми в сезоне за восемь туров. До этого не забивал в РПЛ, матче за Суперкубок России и игре в Лиге чемпионов.
- За восемь туров Дзюба отдал три голевые передачи. В трех из восьми матчей РПЛ он выходил на замену.
- В прошлом сезоне Дзюба забил в РПЛ 20 голов и стал лучшим бомбардиром.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые