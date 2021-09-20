Артем Дзюба
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#Артем Дзюба #РПЛ #Зенит #Рубин

Дзюба сделал дубль против «Рубина». Это его первые голы за восемь туров

2 часа назад

Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» на матч восьмого тура РПЛ против «Рубина». На 24-й минуте он забил гол после паса Клаудиньо, на 42-й – сделал дубль.

Для Дзюбы эти голы стали первыми в сезоне за восемь туров. До этого не забивал в РПЛ, матче за Суперкубок России и игре в Лиге чемпионов.

  • За восемь туров Дзюба отдал три голевые передачи. В трех из восьми матчей РПЛ он выходил на замену.
  • В прошлом сезоне Дзюба забил в РПЛ 20 голов и стал лучшим бомбардиром.

Дзюба и Глушаков – в расширенном составе сборной России

Матч завершен
Рубин
Казань
Чистяков 67
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 24
Клаудиньо 29
Дзюба 43
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Источник:
Гол.ру
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