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Лига чемпионов: прогноз на матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года

2 часа назад

«Интер» сыграет с «Реалом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Милане. Он состоится 15 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Интера» – 2,50
  • Ничья – 3,78
  • Победа «Реала» – 2,96
  • Меньше трех голов в игре – 2,22
  • Три и больше гола в игре – 1,81

«Интер» и «Реал» встречались в Кубке/Лиге чемпионов 11 раз. У каждой из команд по пять побед и одной ничьей.

«Интер» стартовал в Серии А с двух побед и одной ничьей в трех матчах. У «Реала» в Примере три победы и одна ничья.

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года

Лига чемпионов: где смотреть матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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