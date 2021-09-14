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Лига чемпионов: прогноз на матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года
2 часа назад
«Интер» сыграет с «Реалом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Милане. Он состоится 15 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Интера» – 2,50
- Ничья – 3,78
- Победа «Реала» – 2,96
- Меньше трех голов в игре – 2,22
- Три и больше гола в игре – 1,81
«Интер» и «Реал» встречались в Кубке/Лиге чемпионов 11 раз. У каждой из команд по пять побед и одной ничьей.
«Интер» стартовал в Серии А с двух побед и одной ничьей в трех матчах. У «Реала» в Примере три победы и одна ничья.
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года
Лига чемпионов: где смотреть матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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