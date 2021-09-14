Лига чемпионов: во сколько начало матча «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года

Матч «Интер» – «Реал» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, 15 сентября.

Время начала – 22:00 по Москве.

Ранее ««Шериф» и «Шахтер» сыграют в другом матче группы. Во втором туре 28 сентября «Шахтер» сыграет дома с «Интером», а «Реал» примет «Шериф».

Лига чемпионов: где смотреть матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига чемпионов: прогноз на матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года