Лига чемпионов
Реал
Интер
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года
2 часа назад
Матч «Интер» – «Реал» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, 15 сентября.
Время начала – 22:00 по Москве.
Ранее ««Шериф» и «Шахтер» сыграют в другом матче группы. Во втором туре 28 сентября «Шахтер» сыграет дома с «Интером», а «Реал» примет «Шериф».
Лига чемпионов: где смотреть матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига чемпионов: прогноз на матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые