Лига чемпионов: где смотреть матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Кроме «Интера» и «Реала» в группе играют «Шериф» и «Шахтер», их игра также состоится 15 сентября.

«Интер» и «Реал» в своей истории пересекались в Кубке/Лиге чемпионов 11 раз. У каждого из клубов по пять побед при одной ничьей. В 1964 году «Интер» выиграл у «Реала» в финале турнира.

Лига чемпионов: прогноз на матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года