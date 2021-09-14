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#Лига чемпионов #Реал #Интер

Лига чемпионов: где смотреть матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

2 часа назад

«Интер» примет «Реал» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 21:45.

Интер
Милан
-:-
Реал
Мадрид

Кроме «Интера» и «Реала» в группе играют «Шериф» и «Шахтер», их игра также состоится 15 сентября.

«Интер» и «Реал» в своей истории пересекались в Кубке/Лиге чемпионов 11 раз. У каждого из клубов по пять побед при одной ничьей. В 1964 году «Интер» выиграл у «Реала» в финале турнира.

Лига чемпионов: прогноз на матч «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Интер» – «Реал», 15 сентября 2021 года

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