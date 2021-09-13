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Лига чемпионов: прогноз на матч «Челси» – «Зенит», 14 сентября 2021 года
4 часа назад
«Челси» в последних пяти розыгрышах Лиги чемпионов:
- Сезон-2016/17 – не участвовал.
- Сезон-2017/18 – 1/8 финала.
- Сезон-2018/19 – не участвовал.
- Сезон-2019/20 – 1/8 финала.
- Сезон-2020/21 – победитель.
«Зенит» в последних пяти розыгрышах ЛЧ:
- Сезон-2016/17 – не участвовал.
- Сезон-2017/18 – не участвовал.
- Сезон-2018/19 – не участвовал.
- Сезон-2019/20 – групповой этап.
- Сезон-2020/21 – групповой этап.
14 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» на своем поле примет «Зенит». Котировки букмекеров:
- Победа «Челси» – 1.21.
- Ничья – 6,80.
- Победа «Зенита» – 16,00.
Лига чемпионов: где смотреть матч «Челси» – «Зенит», 14 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Челси» – «Зенит», 14 сентября 2021 года
Комментарии (1)
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2 часа назад
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Челси, разнесёт Зенит в пух и прах.Это в российском чемпионате они фавориты а в Европе это просто ливер!!!
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