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#Лига чемпионов #Зенит #Челси

Лига чемпионов: прогноз на матч «Челси» – «Зенит», 14 сентября 2021 года

4 часа назад

«Челси» в последних пяти розыгрышах Лиги чемпионов:

  • Сезон-2016/17 – не участвовал.
  • Сезон-2017/18 – 1/8 финала.
  • Сезон-2018/19 – не участвовал.
  • Сезон-2019/20 – 1/8 финала.
  • Сезон-2020/21 – победитель.

«Зенит» в последних пяти розыгрышах ЛЧ:

  • Сезон-2016/17 – не участвовал.
  • Сезон-2017/18 – не участвовал.
  • Сезон-2018/19 – не участвовал.
  • Сезон-2019/20 – групповой этап.
  • Сезон-2020/21 – групповой этап.

14 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» на своем поле примет «Зенит». Котировки букмекеров:

  • Победа «Челси» – 1.21.
  • Ничья – 6,80.
  • Победа «Зенита» – 16,00.

Лига чемпионов: где смотреть матч «Челси» – «Зенит», 14 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Челси» – «Зенит», 14 сентября 2021 года

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Источник:
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Владимир Горбунов
2 часа назад

Челси, разнесёт Зенит в пух и прах.Это в российском чемпионате они фавориты а в Европе это просто ливер!!!

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