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Лига чемпионов: где смотреть матч «Челси» – «Зенит», 14 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
5 часов назад
14 сентября «Челси» и «Зенит» встретятся в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – 22:00 по московскому времени.
Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ», и она начнется в 21:55. Эту трансляцию можно посмотреть в интернете, перейдя по ссылке.
В АПЛ прошло четыре тура – «Челси» занимает вторую строчку и идет с 10 очками. В РПЛ после семи матчей «Зенит» с 17 очками идет на первом месте.
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