Лига чемпионов: во сколько начало матча «Челси» – «Зенит», 14 сентября 2021 года

14 сентября «Челси» и «Зенит» встретятся в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Стэмфорд Бридж» Лондоне.

«Челси» – действующий обладатель Лиги чемпионов.

«Зенит» – действующий чемпион России. В прошлом сезоне клуб не вышел из группы ЛЧ, заняв последнее место.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.