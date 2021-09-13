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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Челси» – «Зенит», 14 сентября 2021 года
5 часов назад
14 сентября «Челси» и «Зенит» встретятся в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Стэмфорд Бридж» Лондоне.
- «Челси» – действующий обладатель Лиги чемпионов.
- «Зенит» – действующий чемпион России. В прошлом сезоне клуб не вышел из группы ЛЧ, заняв последнее место.
Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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