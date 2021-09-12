Камавинга вышел на замену в первом матче за «Реал» и через 6 минут забил гол

Эдуардо Камавинга – 18-летний воспитанник «Ренна». Этим летом он перешел в «Реал» и подписал контракт до 2027 года. Transfermarkt говорит о сумме сделки в 31 млн евро.

12 сентября Камавинга дебютировал за «Реал» в матче Примеры против «Сельты». Камавинга вышел на 66-й минуте, а на 72-й забил первый гол за новый клуб.