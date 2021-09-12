Эдуардо Камавинга
Примера
Реал
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#Эдуардо Камавинга #Реал #Примера

Камавинга вышел на замену в первом матче за «Реал» и через 6 минут забил гол

вчера, 23:47

Эдуардо Камавинга – 18-летний воспитанник «Ренна». Этим летом он перешел в «Реал» и подписал контракт до 2027 года. Transfermarkt говорит о сумме сделки в 31 млн евро.

12 сентября Камавинга дебютировал за «Реал» в матче Примеры против «Сельты». Камавинга вышел на 66-й минуте, а на 72-й забил первый гол за новый клуб.

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 24
Бензема 47
Жуниор 54
Камавинга 72
Бензема 87
5:2
Матч завершен
Сельта
Виго
Мина 4
Серви 31
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Источник:
Гол
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