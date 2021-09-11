фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у пар, 12 сентября 2021 года
час назад
12 сентября пары представят произвольные программы на контрольных прокатах сборной России. Выступления начнутся в 15:00 по московскому времени.
На контрольных прокатах не выставляются оценки. Спортсмены показывают новые программы, а судьи следят за их соответствием правилам и вносят корректировки.
Соревнования проходят в Челябинске. 11 сентября фигуристы показали короткую программу.
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
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