фигурное катание
Поделиться:
Комментарии:
0
#фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у пар, 12 сентября 2021 года

час назад

12 сентября пары представят произвольные программы на контрольных прокатах сборной России. Выступления начнутся в 15:00 по московскому времени.

На контрольных прокатах не выставляются оценки. Спортсмены показывают новые программы, а судьи следят за их соответствием правилам и вносят корректировки.

Соревнования проходят в Челябинске. 11 сентября фигуристы показали короткую программу.

Состав участников у пар

Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
«Я был в ней на отдыхе в Египте». Фигурист сборной России рассказывает о рубашке, в которой выступал
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
Главное о контрольных прокатах фигуристов сборной России: кто выступает, зачем нужны, какие программы покажут
Почему Загитова и Медведева не участвуют в контрольных прокатах сборной России? Они точно не попадут на Олимпиаду?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#фигурное катание