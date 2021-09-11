фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало произвольной программы у мужчин, 12 сентября 2021 года
6 часов назад
12 сентября мужчины представят произвольные программы на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Челябинске. Начало – в 13:25 по московскому времени.
11 сентября была короткая программа. На произвольной программе выступят Михаил Коляда, Евгений Семенко, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и другие топ-спортсмены.
На контрольных прокатах фигуристы показывают новые программы. После этого судьи проверяют их на соответствие правилам и дают советы по корректировке и улучшению.
Все программы фигуристов сборной России на олимпийский сезон
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