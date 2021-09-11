фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: во сколько начало короткой программы у пар, 11 сентября 2021 года
14 часов назад
11 сентября в 14:40 пары представят короткие программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Это мероприятие проходит в Челябинске.
На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию не выставляются оценки. Судьи оценивают программы на соответствие правилам и дают советы по улучшению.
Контрольные прокаты проходят в Челябинске с 11 по 12 сентября. На трибунах будут зрители. 12 сентября пары покажут произвольные программы.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые