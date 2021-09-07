🇷🇺🇲🇹 Россия победила Мальту в отборочном матче к ЧМ-2022 и идет на втором месте в группе

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена». Это третий матч России под руководством Валерия Карпина: две победы и одна ничья.

Нападающий Федор Смолов вышел на поле с капитанской повязкой. Это третий капитан сборной за три последних матча – до него были Георгий Джикия и Дмитрий Баринов.

Смолов забил за сборную России впервые с 2019 года. Тогда он сделал дубль в отборе к Евро-2020 против Сан-Марино.

За сборную России впервые сыграл защитник Максим Осипенко. Он четвертый дебютант команды при Карпине. До этого выходили Захарян, Тюкавин и Самошников.

Россия после шести туров набрала 13 очков и занимает второе место в группе. У Хорватии столько же очков, но она идет выше по дополнительным показателям. Следующий отборочный матч к ЧМ-2022 пройдет против Словакии 8 октября.