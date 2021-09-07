Россия
ЧМ-2022
Мальта
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #ЧМ-2022 #Мальта

🇷🇺🇲🇹 Россия победила Мальту в отборочном матче к ЧМ-2022 и идет на втором месте в группе

07 сентября, 23:36

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена». Это третий матч России под руководством Валерия Карпина: две победы и одна ничья.

  • Нападающий Федор Смолов вышел на поле с капитанской повязкой. Это третий капитан сборной за три последних матча – до него были Георгий Джикия и Дмитрий Баринов.
  • Смолов забил за сборную России впервые с 2019 года. Тогда он сделал дубль в отборе к Евро-2020 против Сан-Марино.
  • За сборную России впервые сыграл защитник Максим Осипенко. Он четвертый дебютант команды при Карпине. До этого выходили Захарян, Тюкавин и Самошников.

Россия после шести туров набрала 13 очков и занимает второе место в группе. У Хорватии столько же очков, но она идет выше по дополнительным показателям. Следующий отборочный матч к ЧМ-2022 пройдет против Словакии 8 октября.

Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Россия давно не забивала таких голов: в подкате под вратаря. И сама чуть не пропустила почти такой же
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#ЧМ-2022
#Мальта