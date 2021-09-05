Матч России и Мальты обслужит турецкая бригада арбитров

Россия после пяти туров (3 победы, ничья и поражение) идут на первом месте в группе. У Мальты после пяти матчей 4 очка – победа, ничья и 3 поражения. 7 сентября на стадионе «Спартак» состоится очный матч отборочного этапа ЧМ-2022 между Россией и Мальтой.

На этой встрече будет работать турецкая бригада арбитров: