Россия
ЧМ-2022
Мальта
Матч России и Мальты обслужит турецкая бригада арбитров
05 сентября, 14:55
Россия после пяти туров (3 победы, ничья и поражение) идут на первом месте в группе. У Мальты после пяти матчей 4 очка – победа, ничья и 3 поражения. 7 сентября на стадионе «Спартак» состоится очный матч отборочного этапа ЧМ-2022 между Россией и Мальтой.
На этой встрече будет работать турецкая бригада арбитров:
- Главный судья – Али Палабыйык.
- Ассистенты – Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан.
- Резервный судья – Ясар Кемал Угурлу.
- VAR – Абдулкадир Битиген.
- AVAR – Мете Калкаван.
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