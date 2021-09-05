Россия
ЧМ-2022
Мальта
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #ЧМ-2022 #Мальта

Матч России и Мальты обслужит турецкая бригада арбитров

05 сентября, 14:55

Россия после пяти туров (3 победы, ничья и поражение) идут на первом месте в группе. У Мальты после пяти матчей 4 очка – победа, ничья и 3 поражения. 7 сентября на стадионе «Спартак» состоится очный матч отборочного этапа ЧМ-2022 между Россией и Мальтой.

На этой встрече будет работать турецкая бригада арбитров:

  • Главный судья – Али Палабыйык.
  • Ассистенты – Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан.
  • Резервный судья – Ясар Кемал Угурлу.
  • VAR – Абдулкадир Битиген.
  • AVAR – Мете Калкаван.
Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал сборной России
Еще по теме
Страны бывшего СССР занимают последние места в 6 из 10 групп отбора на ЧМ-2022
Италия при Манчини не проигрывает 37 матчей подряд – это обновление мирового рекорда
Дания выиграла шесть матчей из шести с общим счетом 22:0 в квалификации к ЧМ. Забивали 16 разных игроков
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#ЧМ-2022
#Мальта