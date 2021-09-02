Италия
ЧМ-2022
Болгария
Италия не выиграла дома у Болгарии в первом матче после победного Евро, но повторила мировой рекорд по играм без поражений
02 сентября, 23:44
- Это первая игра итальянской сборной после триумфа на Евро.
- Италия возглавляет свою группу с 10 очками после четырех матчей.
- Второй идет Швейцария – две победы в двух играх.
- У болгар всего два очка в четырех играх.
- У Италии теперь 35 матчей подряд без поражений во всех турнирах. Это повторение мирового рекорда Испании и Бразилии.
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