Италия
ЧМ-2022
Болгария
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#Италия #ЧМ-2022 #Болгария

Италия не выиграла дома у Болгарии в первом матче после победного Евро, но повторила мировой рекорд по играм без поражений

02 сентября, 23:44

Чемпион Евро-2020 потерял очки в домашней игре квалификации к ЧМ-2022. Италия сыграла с Болгарией вничью 1:1.

По голу команды забили еще в первом тайме.

Матч завершен
Италия
Кьеза 16
1:1
Матч завершен
Болгария
Илиев 39
  • Это первая игра итальянской сборной после триумфа на Евро.
  • Италия возглавляет свою группу с 10 очками после четырех матчей.
  • Второй идет Швейцария – две победы в двух играх.
  • У болгар всего два очка в четырех играх.
  • У Италии теперь 35 матчей подряд без поражений во всех турнирах. Это повторение мирового рекорда Испании и Бразилии.
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Игнат Мартынов
03 сентября, 09:35
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