Россия ни разу не побеждала Хорватию – три нулевых ничьих за пять матчей

Россия в «Лужниках» провела отборочный матч к ЧМ-2022 против Хорватии. Итог – 0:0.

Это пятый матч между Россией и Хорватией. Россияне ни разу не побеждали – четыре ничьих и поражение. Со счетом 0:0 завершились три матча из пяти.

Хорватия и Россия лидируют в отборочной группе после четырех туров. У них по семь очков. На ЧМ-2018 они встретились в четвертьфинале: хорваты прошли в 1/2 финала в серии пенальти.

Хорватия и Россия проведут ответный матч 21 ноября. Это последняя игра для команд в группе.