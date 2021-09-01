Россия
ЧМ-2022
Хорватия
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#Россия #Хорватия #ЧМ-2022

Россия ни разу не побеждала Хорватию – три нулевых ничьих за пять матчей

01 сентября, 23:37

Россия в «Лужниках» провела отборочный матч к ЧМ-2022 против Хорватии. Итог – 0:0.

Это пятый матч между Россией и Хорватией. Россияне ни разу не побеждали – четыре ничьих и поражение. Со счетом 0:0 завершились три матча из пяти.

Хорватия и Россия лидируют в отборочной группе после четырех туров. У них по семь очков. На ЧМ-2018 они встретились в четвертьфинале: хорваты прошли в 1/2 финала в серии пенальти.

Хорватия и Россия проведут ответный матч 21 ноября. Это последняя игра для команд в группе.

Матч завершен
Россия
0:0
Матч завершен
Хорватия
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Источник:
Гол.ру
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