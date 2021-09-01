РЕН ТВ покажет матч Россия – Мальта. Это третья сентябрьская игра отбора на ЧМ-2022

Россия сыграет с Мальтой в отборочном турнире к ЧМ-2022. Игра начнется 7 сентября в 21:45 по московскому времени.

РЕН ТВ проведет прямую трансляцию этого матча. Об этом канал сообщил в официальной рассылке. Телепрограмма на 7 сентября пока не опубликована.

Перед этим Россия сыграет с Хорватией (1 сентября) и Кипром (4 сентября). Это первые матчи сборной под руководством Валерия Карпина.

В марте сборная России уже играла с Мальтой в квалификации ЧМ-2022. Тогда была победа со счетом 3:1. В тот момент сборную тренировал Станислав Черчесов.