Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #Ювентус #Манчестер Юнайтед

Роналду подписал двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед». Его купили за 15 миллионов евро без учета бонусов

3 часа назад

«Манчестер Юнайтед» спустя четыре дня после анонса объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

«Ювентус» получит за игрока 15 миллионов евро, еще восемь предусмотрены как возможные бонусы.

  • 36-летний Роналду вернулся в «МЮ» спустя 11 лет. Он играл за клуб с 2003 по 2009 год и выиграл с ним свою первую Лигу чемпионов, трижды стал чемпионом Англии и получил первый в своей карьере «Золотой мяч» – главную индивидуальную награду в футболе.
  • Он играл в «Ювентусе» с 2018 года. Его купили у «Реала» за 100 миллионов евро. С ним он дважды выиграл чемпионат Италии, дважды Суперкубок и один раз Кубок Италии.

Роналду приедет в расположение клуба после перерыва на матчи сборных. Ближайшая игра «МЮ» пройдет дома 11 сентября против «Ньюкасла».

Источник:
сайт «Манчестер Юнайтед»
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