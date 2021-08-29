Лионель Месси
Лига 1
Килиан Мбаппе
ПСЖ
Месси остался в запасе «ПСЖ» на игру с «Реймсом». Мбаппе попал в основной состав
2 часа назад
Лионель Месси впервые попал в заявку «ПСЖ», но на игру с «Реймсом» в Лиге 1 остался вне стартового состава.
«ПСЖ» вышел в таком составе: Навас, Диалло, Маркиньос, Керер, Хакими, Верратти, Гуйе, Вейналдум, Неймар, Ди Мария, Мбаппе.
Килиан Мбаппе ведет переговоры с «Реалом», но «ПСЖ» отклоняет все предложения по нему. До конца контракта Мбаппе остается год.
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