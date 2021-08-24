УЕФА наградит бригаду медиков и капитана Дании за спасение Эриксена. У него остановилось сердце во время матча Евро

УЕФА объявил лауреатов своей президентской премии 2021 года. Награду ежегодно вручают за «выдающиеся достижения, профессиональное мастерство и образцовые личные качества».

В этом награду получили сразу девять человек, участвовавших в спасении футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена. Это бригада медиков сборной, дежурные врачи стадиона, медработники УЕФА и капитан сборной Дании Симон Кьер.

Президент УЕФА Александр Чеферин сказал: «В этом году премия президента выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о том, насколько драгоценна жизнь, и показывает все в истинном свете».