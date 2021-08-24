Кристиан Эриксен
Дания
Евро-2020
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УЕФА наградит бригаду медиков и капитана Дании за спасение Эриксена. У него остановилось сердце во время матча Евро
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УЕФА объявил лауреатов своей президентской премии 2021 года. Награду ежегодно вручают за «выдающиеся достижения, профессиональное мастерство и образцовые личные качества».
В этом награду получили сразу девять человек, участвовавших в спасении футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена. Это бригада медиков сборной, дежурные врачи стадиона, медработники УЕФА и капитан сборной Дании Симон Кьер.
Президент УЕФА Александр Чеферин сказал: «В этом году премия президента выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о том, насколько драгоценна жизнь, и показывает все в истинном свете».
- У Эриксена остановилось сердце во время матча чемпионата Европы 12 июля.
- Он потерял сознание и пережил остановку сердца, но врачи реанимировали его и доставили в больницу. Ему сделали операцию и установили кардиовертер-дефибриллятор.
- Пока Эриксену оказывали помощь на поле, капитан сборной организовал вокруг него круг, чтобы загородить от камер, и успокаивал жену футболиста.
- После операции Эриксен не играл в официальных матчах. Когда он вернется на поле, пока непонятно.
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