АПЛ
Ромелу Лукаку
Челси
Арсенал
«Челси» победил «Арсенал» и лидирует в АПЛ. Лукаку забил первый гол спустя 10 лет после дебюта за клуб
вчера, 20:20
Основные события матча второго тура АПЛ:
- Нападающий Ромелу Лукаку на 15-й минуте забил первый гол за «Челси» – спустя 9 лет и 360 дней после дебюта. Он принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, но не забивал. Это его первый матч после возвращения и перехода из «Интера».
- Защитник Рис Джеймс набрал 1+1 по системе «гол+пас». Он стал вторым игроком «Челси» в истории, который забил гол и отдал ассист в гостевом матче с «Арсеналом». Первым был Хуан Мата в 2012 году.
- «Арсенал» выиграл три последних матча против «Челси» во всех турнирах. Серия прервалась.
«Челси» выиграл два матча из двух и лидирует в АПЛ. «Арсенал» с двумя поражениями идет в зоне вылета.
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