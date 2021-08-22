«Челси» победил «Арсенал» и лидирует в АПЛ. Лукаку забил первый гол спустя 10 лет после дебюта за клуб

Нападающий Ромелу Лукаку на 15-й минуте забил первый гол за «Челси» – спустя 9 лет и 360 дней после дебюта. Он принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, но не забивал. Это его первый матч после возвращения и перехода из «Интера».

Защитник Рис Джеймс набрал 1+1 по системе «гол+пас». Он стал вторым игроком «Челси» в истории, который забил гол и отдал ассист в гостевом матче с «Арсеналом». Первым был Хуан Мата в 2012 году.

«Арсенал» выиграл три последних матча против «Челси» во всех турнирах. Серия прервалась.

«Челси» выиграл два матча из двух и лидирует в АПЛ. «Арсенал» с двумя поражениями идет в зоне вылета.

Турнирная таблица АПЛ