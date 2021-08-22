АПЛ
Ромелу Лукаку
Челси
Арсенал
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#АПЛ #Ромелу Лукаку #Челси #Арсенал

«Челси» победил «Арсенал» и лидирует в АПЛ. Лукаку забил первый гол спустя 10 лет после дебюта за клуб

вчера, 20:20

Основные события матча второго тура АПЛ:

Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Лукаку 15
Джеймс 35
  • Нападающий Ромелу Лукаку на 15-й минуте забил первый гол за «Челси» – спустя 9 лет и 360 дней после дебюта. Он принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, но не забивал. Это его первый матч после возвращения и перехода из «Интера».
  • Защитник Рис Джеймс набрал 1+1 по системе «гол+пас». Он стал вторым игроком «Челси» в истории, который забил гол и отдал ассист в гостевом матче с «Арсеналом». Первым был Хуан Мата в 2012 году.
  • «Арсенал» выиграл три последних матча против «Челси» во всех турнирах. Серия прервалась.

«Челси» выиграл два матча из двух и лидирует в АПЛ. «Арсенал» с двумя поражениями идет в зоне вылета.

Турнирная таблица АПЛ

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Источник:
Гол.ру
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