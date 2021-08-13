«Мечтал играть тут с детства». Это цитата Лукаку – о всех трех последних клубах

Но есть еще нюанс. Для начала – обычная цитата Лукаку после подписания контракта:

«Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Это было долгое путешествие для меня: я приехал сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, теперь я возвращаюсь зрелым и с большим опытом.

Отношения с этим клубом много значат для меня. Я болел за «Челси» в детстве , а теперь возвращаюсь и попытаюсь помочь команде выиграть еще больше титулов. Это потрясающее чувство».

Лукаку впервые посетил стадион «Челси» еще в 17 лет (за год до первого контракта). Он тоже признавался в любви к клубу и говорил, что не мечтает, а обязательно здесь сыграет. «Андерлехт» недавно напомнил об этом событии через архивное видео.