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#Ромелу Лукаку #АПЛ #Серия А #Челси #Манчестер Юнайтед #Интер

«Мечтал играть тут с детства». Это цитата Лукаку – о всех трех последних клубах

3 часа назад

Ромелу Лукаку вернулся в «Челси». Ниже по ссылке можете почитать о его сложном возвращении.

«Челси» и Лукаку – это твои самые сложные отношения. Они расстаются и сходятся уже по третьему кругу

Официальный сайт «Челси»

Но есть еще нюанс. Для начала – обычная цитата Лукаку после подписания контракта:

«Я счастлив вернуться в этот замечательный клуб. Это было долгое путешествие для меня: я приехал сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, теперь я возвращаюсь зрелым и с большим опытом.

Отношения с этим клубом много значат для меня. Я болел за «Челси» в детстве, а теперь возвращаюсь и попытаюсь помочь команде выиграть еще больше титулов. Это потрясающее чувство».

Лукаку впервые посетил стадион «Челси» еще в 17 лет (за год до первого контракта). Он тоже признавался в любви к клубу и говорил, что не мечтает, а обязательно здесь сыграет. «Андерлехт» недавно напомнил об этом событии через архивное видео.

Только вот есть странность, на которую обратили внимание соцсети. Лукаку почти во всех клубах говорит, что мечтал там играть еще с детства.

В 2017-м Лукаку переходит из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед». Цитата:

«Кто бы сказал «нет» самому большому клубу в мире? Тут лучший стадион в Англии, лучшие фанаты. Это такая возможность, о которой я мечтал с детства. Когда мне позвонили, то не пришлось долго раздумывать». 

imago-images.de / global look press

В 2019-м Лукаку уходит «МЮ» в «Интер». И перед матчем с «Наполи» говорит: Цитата:

«Игра за «Интер» – это то, что я хотел испытать с детства. Это была моя любимая команда в Италии. Все из-за Роналдо и Адриано. Это было мечтой перейти в «Интер» со времен, когда я посмотрел финал Кубка УЕФА 1998 года».

Keystone Press Agency / global look press

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