Ромелу Лукаку
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Арсенал
Лукаку за 15 минут забил первый гол за «Челси» после возвращения
час назад
Это произошло в матче второго тура АПЛ против «Арсенала». Ему ассистировал Рис Джеймс.
- Ромелу Лукаку перешел в «Челси» из «Интера». Transfermarkt оценивает трансфер в 115 миллионов евро.
- Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, но дважды уходил в аренды. В тот период он не забивал за клуб.
- В прошлом сезоне он провел за «Интер» в Серии А 36 матчей и забил 24 гола.
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