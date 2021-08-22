Ромелу Лукаку
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#Ромелу Лукаку #АПЛ #Челси #Арсенал

Лукаку за 15 минут забил первый гол за «Челси» после возвращения

час назад

Это произошло в матче второго тура АПЛ против «Арсенала». Ему ассистировал Рис Джеймс.

  • Ромелу Лукаку перешел в «Челси» из «Интера». Transfermarkt оценивает трансфер в 115 миллионов евро.
  • Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, но дважды уходил в аренды. В тот период он не забивал за клуб.
  • В прошлом сезоне он провел за «Интер» в Серии А 36 матчей и забил 24 гола.
Идет второй тайм
Арсенал
Лондон
0:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Челси
Лондон
Лукаку 15
Джеймс 35
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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