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#РПЛ #Локомотив #Краснодар

РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

16 минут назад

В матче пятого тура РПЛ в Москве встретятся «Локомотив» и «Краснодар». Матч пройдет 22 августа и начнется в 16:00 по московскому времени.

Смотреть игру «Локомотив» – «Краснодар» можно на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции – в 15:55 по московскому времени.

Локомотив
Москва
-:-
Краснодар
Краснодар

После четырех туров «Локо» – одна из трех команд без поражений. У нее восемь набранных очков. У «Краснодара» – на два меньше.

Последний матч между этими командами закончился разгромной победой «Краснодара» 5:0. Это произошло в декабре 2020 года.

РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года

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