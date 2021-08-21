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РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция
16 минут назад
В матче пятого тура РПЛ в Москве встретятся «Локомотив» и «Краснодар». Матч пройдет 22 августа и начнется в 16:00 по московскому времени.
Смотреть игру «Локомотив» – «Краснодар» можно на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции – в 15:55 по московскому времени.
После четырех туров «Локо» – одна из трех команд без поражений. У нее восемь набранных очков. У «Краснодара» – на два меньше.
Последний матч между этими командами закончился разгромной победой «Краснодара» 5:0. Это произошло в декабре 2020 года.
РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года
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