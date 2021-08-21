РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

В матче пятого тура РПЛ в Москве встретятся «Локомотив» и «Краснодар». Матч пройдет 22 августа и начнется в 16:00 по московскому времени.

Смотреть игру «Локомотив» – «Краснодар» можно на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции – в 15:55 по московскому времени.