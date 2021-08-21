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#РПЛ #Локомотив #Краснодар

РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года

15 минут назад

В пятом туре РПЛ «Локомотив» примет «Краснодар». Игра состоится 22 августа, начало – в 16:00 по московскому времени.

Прогнозы  и ставки букмекеров:

  • Победа «Локомотива» – 2,55.
  • Ничья – 3,74.
  • Победа «Краснодара» – 2,93.

«Локомотив» набрал восемь очков за первые четыре тура, у «Краснодара» – шесть. В последней игре между ними со счетом 5:0 победил «Краснодар».

РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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