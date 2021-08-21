РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года

В пятом туре РПЛ «Локомотив» примет «Краснодар». Игра состоится 22 августа, начало – в 16:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Локомотива» – 2,55.

Ничья – 3,74.

Победа «Краснодара» – 2,93.

«Локомотив» набрал восемь очков за первые четыре тура, у «Краснодара» – шесть. В последней игре между ними со счетом 5:0 победил «Краснодар».

РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция