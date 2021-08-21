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РПЛ: прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года
15 минут назад
В пятом туре РПЛ «Локомотив» примет «Краснодар». Игра состоится 22 августа, начало – в 16:00 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа «Локомотива» – 2,55.
- Ничья – 3,74.
- Победа «Краснодара» – 2,93.
«Локомотив» набрал восемь очков за первые четыре тура, у «Краснодара» – шесть. В последней игре между ними со счетом 5:0 победил «Краснодар».
РПЛ: где смотреть матч «Локомотив» – «Краснодар», 22 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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