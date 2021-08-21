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#АПЛ #Арсенал #Челси

АПЛ: где смотреть матч «Арсенал» – «Челси», 22 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

18 минут назад

Во втором туре АПЛ «Арсенал» примет «Челси». Матч состоится 22 августа и начнется в 18:30 по московскому времени.

Права на матчи АПЛ принадлежат «Окко». Смотреть игру можно на этой платной платформе.

Арсенал
Лондон
-:-
Челси
Лондон

«Арсенал» в первом туре уступил новичку АПЛ «Брентфорду» 0:2. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» 3:0. У «Челси» уже есть трофей в новом сезоне – команда Тухеля стала обладателем Суперкубка УЕФА, победив в серии пенальти «Вильярреал».

Три последних матча «Челси» проиграл «Арсеналу» – дважды это было в АПЛ, еще раз – в финале Кубка Англии.

АПЛ: прогноз на матч «Арсенал» – «Челси», 22 августа 2021 года

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