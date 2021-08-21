АПЛ: где смотреть матч «Арсенал» – «Челси», 22 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Арсенал» в первом туре уступил новичку АПЛ «Брентфорду» 0:2. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» 3:0. У «Челси» уже есть трофей в новом сезоне – команда Тухеля стала обладателем Суперкубка УЕФА, победив в серии пенальти «Вильярреал».

Три последних матча «Челси» проиграл «Арсеналу» – дважды это было в АПЛ, еще раз – в финале Кубка Англии.

АПЛ: прогноз на матч «Арсенал» – «Челси», 22 августа 2021 года