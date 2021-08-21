АПЛ: прогноз на матч «Арсенал» – «Челси», 22 августа 2021 года

«Арсенал» примет «Челси» в матче второго тура АПЛ. Игра состоится 22 августа. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Арсенала» – 5,0.

Ничья – 3,84.

Победа «Челси» – 1,84.

В первом туре «Арсенал» проиграл свой матч «Брентфорду», а «Челси» крупно выиграл у «Кристал Пэлас».

Ожидается, что в составе «Челси» дебютирует Ромелу Лукаку, который вернулся в клуб этим летом.

АПЛ: где смотреть матч «Арсенал» – «Челси», 22 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция