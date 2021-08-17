«Бавария» победила «Боруссию» Д в матче за Суперкубок Германии. Они восьмой раз сыграли друг с другом за 10 последних розыгрышей

С 2010 года Томас Мюллер и Роберт Левандовски 11-й раз участвуют в Суперкубке Германии. Это рекорд. Они оба забили голы, Левандовски сделал дубль.

Левандовски забил в 14-м матче подряд за «Баварию». В немецком футболе только Герд Мюллер имел серию длиннее – 16.

Для главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана этот трофей стал первым в карьере.

Сила Герда Мюллера – его внешность и манера игры. В «Баварии» даже было прозвище: «Маленький толстячок»