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Бавария
Боруссия Д
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#Суперкубок Германии #Бундеслига #Бавария #Боруссия Д

«Бавария» победила «Боруссию» Д в матче за Суперкубок Германии. Они восьмой раз сыграли друг с другом за 10 последних розыгрышей

вчера, 23:26

С 2010 года Томас Мюллер и Роберт Левандовски 11-й раз участвуют в Суперкубке Германии. Это рекорд. Они оба забили голы, Левандовски сделал дубль.

Левандовски забил в 14-м матче подряд за «Баварию». В немецком футболе только Герд Мюллер имел серию длиннее – 16.

Для главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана этот трофей стал первым в карьере.

Сила Герда Мюллера – его внешность и манера игры. В «Баварии» даже было прозвище: «Маленький толстячок»

  • «Бавария» – действующий чемпион Германии. Дортмундская «Боруссия» – действующий обладатель Кубка Германии.
  • До этого «Бавария» выиграла у «Боруссии» пять матчей подряд во всех турнирах. Последний раз «Боруссия» побеждала в 2019 году.
  • С 2012 года «Боруссия» и «Бавария» провели друг с другом восемь матчей за Суперкубок Германии. За этот период они не играли за кубок друг с другом только в 2015 и 2018 годах. «Бавария» выиграла пять раз, «Боруссия» – три.
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 64
1:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 41
Мюллер 50
Левандовски 74
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Источник:
Гол.ру
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