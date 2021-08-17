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«Бавария» победила «Боруссию» Д в матче за Суперкубок Германии. Они восьмой раз сыграли друг с другом за 10 последних розыгрышей
вчера, 23:26
С 2010 года Томас Мюллер и Роберт Левандовски 11-й раз участвуют в Суперкубке Германии. Это рекорд. Они оба забили голы, Левандовски сделал дубль.
Левандовски забил в 14-м матче подряд за «Баварию». В немецком футболе только Герд Мюллер имел серию длиннее – 16.
Для главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана этот трофей стал первым в карьере.
Сила Герда Мюллера – его внешность и манера игры. В «Баварии» даже было прозвище: «Маленький толстячок»
- «Бавария» – действующий чемпион Германии. Дортмундская «Боруссия» – действующий обладатель Кубка Германии.
- До этого «Бавария» выиграла у «Боруссии» пять матчей подряд во всех турнирах. Последний раз «Боруссия» побеждала в 2019 году.
- С 2012 года «Боруссия» и «Бавария» провели друг с другом восемь матчей за Суперкубок Германии. За этот период они не играли за кубок друг с другом только в 2015 и 2018 годах. «Бавария» выиграла пять раз, «Боруссия» – три.
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