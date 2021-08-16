Суперкубок Германии
Бавария
Боруссия Д
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#Суперкубок Германии #Бавария #Боруссия Д

Суперкубок Германии: где смотреть матч «Боруссия» Д – «Бавария», 17 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

5 часов назад

В матче за Суперкубок Германии встретятся действующий чемпион страны «Бавария» и обладатель Кубка Германии дортмундская «Боруссия».

Матч состоится 17 августа. Он пройдет на дортмундском стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 21:30 по московскому времени.

Игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 3». Прямая трансляция начнется  21:25.

Боруссия
Дортмунд
-:-
Бавария
Мюнхен
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