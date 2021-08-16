Суперкубок Германии: где смотреть матч «Боруссия» Д – «Бавария», 17 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция

В матче за Суперкубок Германии встретятся действующий чемпион страны «Бавария» и обладатель Кубка Германии дортмундская «Боруссия».

Матч состоится 17 августа. Он пройдет на дортмундском стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 21:30 по московскому времени.

Игру можно смотреть на телеканале «Матч ТВ Футбол 3». Прямая трансляция начнется 21:25.