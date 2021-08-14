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«Реал» опроверг слухи об уходе в АПЛ: «Это ложь и абсурд». Эту информацию запустила испанская газета
2 часа назад
Утром 14 августа испанская газета El Mundo Deportivo выпустила материал, посвященный планам «Реала» покинуть состав чемпионата Испании и перебраться в АПЛ. Главные тезисы:
- Пересу надоели конфликты с президентом Примеры Хавьером Тебасом.
- «Реал» рассматривал варианты вступления в Серию А и Бундеслигу. Но самым предпочтительным вариантом посчитал АПЛ.
- «Реал» просчитал все проблемы вступления в английскую Премьер-лигу – в том числе и Брексит.
Через несколько часов после этого «Реал» ответил на этот слух:
«О информации, опубликованной сегодня газетой Mundo Deportivo, где говорится, что наш клуб изучал возможность ухода из Ла Лиги в АПЛ.
«Реал» хочет заявить, что эта информация – абсолютная ложь и абсурд, это невозможно. Цель этой информации – вновь потревожить повседневную жизнь клуба».
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