Лионель Месси
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#Лионель Месси #ПСЖ #Лига 1

Месси поприветствовал фанатов «ПСЖ» на «Парк де Пренс». Они жгли перед стадионом пиротехнику

5 часов назад

Лионель Месси провел первую пресс-конференцию в «ПСЖ». Он подписал контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

После пресс-конференции Месси вышел к болельщикам «ПСЖ», которые собрались у стадиона «Парк де Пренс», жгли пиротехнику и размахивали флагами.

  • Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. До этого он месяц находился без клуба после истечения контракта с «Барселоной».
  • В «ПСЖ» Месси выбрал 30-й номер.

Месси – 15-й свободной агент, который перешел в «ПСЖ» при катарских владельцах. Четыре – в это лето

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «ПСЖ»
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