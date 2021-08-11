Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
Месси поприветствовал фанатов «ПСЖ» на «Парк де Пренс». Они жгли перед стадионом пиротехнику
5 часов назад
Лионель Месси провел первую пресс-конференцию в «ПСЖ». Он подписал контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.
После пресс-конференции Месси вышел к болельщикам «ПСЖ», которые собрались у стадиона «Парк де Пренс», жгли пиротехнику и размахивали флагами.
- Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. До этого он месяц находился без клуба после истечения контракта с «Барселоной».
- В «ПСЖ» Месси выбрал 30-й номер.
Месси – 15-й свободной агент, который перешел в «ПСЖ» при катарских владельцах. Четыре – в это лето
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые