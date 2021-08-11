Месси поприветствовал фанатов «ПСЖ» на «Парк де Пренс». Они жгли перед стадионом пиротехнику

Лионель Месси провел первую пресс-конференцию в «ПСЖ». Он подписал контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

После пресс-конференции Месси вышел к болельщикам «ПСЖ», которые собрались у стадиона «Парк де Пренс», жгли пиротехнику и размахивали флагами.

Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. До этого он месяц находился без клуба после истечения контракта с «Барселоной».

В «ПСЖ» Месси выбрал 30-й номер.

Месси – 15-й свободной агент, который перешел в «ПСЖ» при катарских владельцах. Четыре – в это лето