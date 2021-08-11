Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
Месси – 15-й свободной агент, который перешел в «ПСЖ» при катарских владельцах. Четыре – в это лето
9 часов назад
Лионель Месси подписал двухлетний контракт с «ПСЖ». Он перешел на правах свободного агента. 1 июля истек его контракт с «Барселоной», поэтому больше месяца Месси находился без клуба.
Это 15-й свободный агент, который перешел в «ПСЖ» после приобретения клуба компанией Qatar Sports Investments в 2011 году. Четыре из них пришли в это трансферное окно:
🇦🇷 Лионель Месси
🇳🇱 Джоржиньо Вейналдум
🇪🇦 Серхио Рамос
🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма
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