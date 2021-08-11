Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
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#Лионель Месси #ПСЖ #Лига 1

Месси – 15-й свободной агент, который перешел в «ПСЖ» при катарских владельцах. Четыре – в это лето

9 часов назад

Лионель Месси подписал двухлетний контракт с «ПСЖ». Он перешел на правах свободного агента. 1 июля истек его контракт с «Барселоной», поэтому больше месяца Месси находился без клуба.

Это 15-й свободный агент, который перешел в «ПСЖ» после приобретения клуба компанией Qatar Sports Investments в 2011 году. Четыре из них пришли в это трансферное окно:

🇦🇷 Лионель Месси

🇳🇱 Джоржиньо Вейналдум

🇪🇦 Серхио Рамос

🇮🇹 Джанлуиджи Доннарумма

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«Клуб соответствует моим амбициям». Первое интервью Месси в «ПСЖ»

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Источник:
Гол.ру
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