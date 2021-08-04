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#Лига чемпионов #Спартак #Бенфика

«Спартак» проиграл «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч – 10 августа

33 минуты назад

«Спартак» проиграл «Бенфике» со счетом 0:2 на домашнем стадионе. Это матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На 35-й минуте травмировался форвард «Бенфики» Харис Сеферович. Его заменил 20-летний Гонсало Рамос.

Голевую передачу в моменте с первым голом сделал Жоау Мариу. Ранее он играл в составе московского «Локомотива».

Ответная игра между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 10 августа. С нового сезона в Лиге чемпионов не действует правило гостевых голов.

Хендрикс впервые с февраля попал в старт «Спартака» – на Лигу чемпионов. Промес пропускает матч

Матч завершен
Спартак
Москва
0:2
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Рафа 50
Жилберто 73
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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