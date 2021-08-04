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«Спартак» проиграл «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч – 10 августа
33 минуты назад
«Спартак» проиграл «Бенфике» со счетом 0:2 на домашнем стадионе. Это матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На 35-й минуте травмировался форвард «Бенфики» Харис Сеферович. Его заменил 20-летний Гонсало Рамос.
Голевую передачу в моменте с первым голом сделал Жоау Мариу. Ранее он играл в составе московского «Локомотива».
Ответная игра между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится 10 августа. С нового сезона в Лиге чемпионов не действует правило гостевых голов.
Хендрикс впервые с февраля попал в старт «Спартака» – на Лигу чемпионов. Промес пропускает матч
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