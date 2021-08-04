Олимпиада-2020
пляжный волейбол
Россия вышла в полуфинал пляжного волейбола на Олимпиаде-2020. Другая пара вылетела в четвертьфинале
6 часов назад
Завершились четвертьфинальные игры в пляжном волейболе. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли пару из Германии в 1/4 финала Олимпиады-2020. Счет их матча – 2:0 (21:16, 21:19).
Красильников и Стояновский – чемпионы мира. В полуфинале Олимпиады их соперниками станут мужчины из Катара или Италии. Они еще не провели свой матч.
На Олимпиаде-2020 играла еще одна пара из России. Илья Лешуков и Константин Семенов проиграли в четвертьфинале норвежцам.
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