Олимпиада-2020
пляжный волейбол
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#Олимпиада-2020 #пляжный волейбол

Россия вышла в полуфинал пляжного волейбола на Олимпиаде-2020. Другая пара вылетела в четвертьфинале

6 часов назад

Завершились четвертьфинальные игры в пляжном волейболе. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли пару из Германии в 1/4 финала Олимпиады-2020. Счет их матча – 2:0 (21:16, 21:19). 

Красильников и Стояновский – чемпионы мира. В полуфинале Олимпиады их соперниками станут мужчины из Катара или Италии. Они еще не провели свой матч.

На Олимпиаде-2020 играла еще одна пара из России. Илья Лешуков и Константин Семенов проиграли в четвертьфинале норвежцам.

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Источник:
Гол.ру
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