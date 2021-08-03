Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады. Следующий соперник – США

Россия победила Австралию (9:8) в четвертьфинальном матче в водном поло на Олимпиаде-2020. По результативности эта игра оказалась худшей из всех четвертьфиналов.

В следующем матче Россия сыграет против США. В другом полуфинале встретятся Испания и Венгрия.

Россия и США уже играли на групповом этапе. Тогда сборная России проиграла со счетом 5:18.