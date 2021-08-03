Олимпиада-2020
водное поло
Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады. Следующий соперник – США
7 часов назад
Россия победила Австралию (9:8) в четвертьфинальном матче в водном поло на Олимпиаде-2020. По результативности эта игра оказалась худшей из всех четвертьфиналов.
В следующем матче Россия сыграет против США. В другом полуфинале встретятся Испания и Венгрия.
Россия и США уже играли на групповом этапе. Тогда сборная России проиграла со счетом 5:18.
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