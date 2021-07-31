Олимпиада-2020
#Олимпиада-2020
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🥇 Медальный зачет Олимпиады-2020 после восьмого дня: Россия – четвертая, Китай – лидер

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В восьмой день Олимпиады-2020 разыграно 25 комплектов медалей. Три из них получила Россия (11+15+11):

  • 🥇 Женская сборная России – командные соревнования по сабле.
  • 🥈🥉 Юлия Зыкова и Юлия Каримова – стрельба из винтовки с 50 м из трех положений.

Тройка лучших:

1. 🇨🇳 Китай (21+13+12).

2. 🇯🇵 Япония (17+5+8).

3. 🇺🇸 США (16+17+13).

Полную таблицу можно посмотреть здесь.

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Источник:
Гол.ру
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