Результаты Олимпиады-2020 после первого дня: две медали, победа волейболистов, проход всех одиночников в теннисе
Завершился первый игровой день на Олимпиаде-2020. В нем разыгрывалось 11 комплектов наград – сборная России выиграла две медали.
Бронзу в тхэквондо в категории до 58 килограммов взял Михаил Артамонов, серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров получила Анастасия Галашина.
Стрельба
10 м, пневматическая винтовка, женщины:
1. 🇨🇳 Ян Цянь (Китай) – 251,8 (олимпийский рекорд).
2. 🇷🇺 Анастасия Галашина (Россия) – 251,1.
3. 🇨🇭 Нина Кристен (Швейцария) – 230,6.
Драма в стрельбе на Олимпиаде. Россиянка Галашина шла на золото, но провалила последний выстрел
10 м, пневматический пистолет, мужчины:
1. 🇮🇷 Джавад Форугхи – 244,8.
2. 🇷🇸 Дамир Микец – 237,9.
3. 🇨🇳 Пан Вэй – 217,6.
Велошоссе
Групповая гонка, мужчины:
1. 🇪🇨 Ричард Карапас – 6:05:26.
2. 🇧🇪 Вут ван Эрт – 6:06:33.
3. 🇸🇮 Тадей Погакар – 6:06:33.
Тяжелая атлетика
До 49 кг, женщины:
1. 🇨🇳 Хоу Чжихуэй.
2. 🇮🇳 Чану Сайхом Мирабай.
3. 🇮🇩 Винди Айса.
Стрельба из лука
Смешанные команды:
1. 🇰🇷 Южная Корея.
2. 🇳🇱 Нидерланды.
3. 🇲🇽 Мексика.
Дзюдо
До 48 кг, женщины:
1. 🇽🇰 Дистрия Красники.
2. 🇯🇵 Фуна Тонаки.
3. 🇺🇦 Дарья Белодед.
3. 🇲🇳 Мунхбатын Уранцэцэг.
До 60 кг, мужчины:
1. 🇯🇵 Наохисо Такато.
2. 🇹🇼 Ян Юн Вэй.
3. 🇰🇿 Елдос Сметов.
3. 🇫🇷 Лука Мхеидзе.
Фехтование
Шпага, женщины:
1. 🇨🇳 Сунь Ивэнь.
2. 🇷🇴 Ана Мариа Попеску.
3. 🇪🇪 Катрина Лехис.
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Сабля, мужчины:
1. 🇭🇺 Арон Силадьи.
2. 🇮🇹 Луиджи Самеле.
3. 🇰🇷 Ким Чжунхван.
Тхэквондо
До 49 кг, женщины:
1. 🇹🇭 Панипак Вонгпаттанакит.
2. 🇪🇸 Адриана Сересо.
3. 🇷🇸 Тияна Богданович.
3. 🇮🇱 Абишаг Шемберг.
До 58 кг, мужчины:
1. 🇮🇹 Вито Делль’Аквила.
2. 🇹🇳 Мохаммед Джендуби.
3. 🇷🇺 Михаил Артамонов.
3. 🇰🇷 Янг Дзюн.
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