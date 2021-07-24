Результаты Олимпиады-2020 после первого дня: две медали, победа волейболистов, проход всех одиночников в теннисе

Завершился первый игровой день на Олимпиаде-2020. В нем разыгрывалось 11 комплектов наград – сборная России выиграла две медали.

Бронзу в тхэквондо в категории до 58 килограммов взял Михаил Артамонов, серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров получила Анастасия Галашина.

Стрельба

10 м, пневматическая винтовка, женщины:

1. 🇨🇳 Ян Цянь (Китай) – 251,8 (олимпийский рекорд).

2. 🇷🇺 Анастасия Галашина (Россия) – 251,1.

3. 🇨🇭 Нина Кристен (Швейцария) – 230,6.

Драма в стрельбе на Олимпиаде. Россиянка Галашина шла на золото, но провалила последний выстрел

10 м, пневматический пистолет, мужчины:

1. 🇮🇷 Джавад Форугхи – 244,8.

2. 🇷🇸 Дамир Микец – 237,9.

3. 🇨🇳 Пан Вэй – 217,6.

Велошоссе

Групповая гонка, мужчины:

1. 🇪🇨 Ричард Карапас – 6:05:26.

2. 🇧🇪 Вут ван Эрт – 6:06:33.

3. 🇸🇮 Тадей Погакар – 6:06:33.

Тяжелая атлетика

До 49 кг, женщины:

1. 🇨🇳 Хоу Чжихуэй.

2. 🇮🇳 Чану Сайхом Мирабай.

3. 🇮🇩 Винди Айса.

Стрельба из лука

Смешанные команды:

1. 🇰🇷 Южная Корея.

2. 🇳🇱 Нидерланды.

3. 🇲🇽 Мексика.

Дзюдо

До 48 кг, женщины:

1. 🇽🇰 Дистрия Красники.

2. 🇯🇵 Фуна Тонаки.

3. 🇺🇦 Дарья Белодед.

3. 🇲🇳 Мунхбатын Уранцэцэг.

До 60 кг, мужчины:

1. 🇯🇵 Наохисо Такато.

2. 🇹🇼 Ян Юн Вэй.

3. 🇰🇿 Елдос Сметов.

3. 🇫🇷 Лука Мхеидзе.

Фехтование

Шпага, женщины:

1. 🇨🇳 Сунь Ивэнь.

2. 🇷🇴 Ана Мариа Попеску.

3. 🇪🇪 Катрина Лехис.

Сабля, мужчины:

1. 🇭🇺 Арон Силадьи.

2. 🇮🇹 Луиджи Самеле.

3. 🇰🇷 Ким Чжунхван.

Тхэквондо

До 49 кг, женщины:

1. 🇹🇭 Панипак Вонгпаттанакит.

2. 🇪🇸 Адриана Сересо.

3. 🇷🇸 Тияна Богданович.

3. 🇮🇱 Абишаг Шемберг.

До 58 кг, мужчины:

1. 🇮🇹 Вито Делль’Аквила.

2. 🇹🇳 Мохаммед Джендуби.

3. 🇷🇺 Михаил Артамонов.

3. 🇰🇷 Янг Дзюн.

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