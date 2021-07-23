В Токио стартовала церемония открытия Олимпиады-2020

Это 32-е Олимпийские игры в истории. Из-за пандемии коронавируса проведение Олимпиады-2020 сместилось на 2021 год.

Прямая трансляция церемонии открытия началась в 14:00 по московскому времени на Первом канале. Открытие проходит на Национальном стадионе в Токио.