Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

В Токио стартовала церемония открытия Олимпиады-2020

5 часов назад

Это 32-е Олимпийские игры в истории. Из-за пандемии коронавируса проведение Олимпиады-2020 сместилось на 2021 год.

Прямая трансляция церемонии открытия началась в 14:00 по московскому времени на Первом канале. Открытие проходит на Национальном стадионе в Токио.

  • Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа.
  • На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступят как сборная Олимпийского комитета России без гимна и флага из-за нарушения антидопинговых правил.
  • Знаменосцами России будут волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая.

Кто понесет знамя России на Олимпиаде-2020: девушка в звании капитана армии и двухметровый парень по прозвищу Пулемет

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Источник:
Гол.ру
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