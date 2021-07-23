Олимпиада-2020
В Токио стартовала церемония открытия Олимпиады-2020
5 часов назад
Это 32-е Олимпийские игры в истории. Из-за пандемии коронавируса проведение Олимпиады-2020 сместилось на 2021 год.
Прямая трансляция церемонии открытия началась в 14:00 по московскому времени на Первом канале. Открытие проходит на Национальном стадионе в Токио.
- Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа.
- На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступят как сборная Олимпийского комитета России без гимна и флага из-за нарушения антидопинговых правил.
- Знаменосцами России будут волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая.
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